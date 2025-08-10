logo pulso
Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El elefante le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan grande?

El microbio le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan pequeño?

Aquel planeta le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan frío?

El Sol le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan caliente?

El Señor le preguntó al Espíritu:

-¿Por qué no le doy gusto a nadie?

El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿Por qué quisiste ser Dios?

¡Hasta mañana!... 

La tristeza de López Obrador
Farsa en verde
Estados Unidos: replantear poder y asimetrías
Vanidades
