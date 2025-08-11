logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A

Anteo era un gigante. La mitología griega lo hizo ser hijo de la Tierra. Fundó una colonia en el norte de África a la que llamó Tingis, el nombre de su esposa. Es la actual ciudad de Tánger.

Pese a ese rasgo de conyugal amor, Anteo era odioso. A todos los forasteros que llegaban a su reino los obligaba a combatir contra él. Los vencía fácilmente, los hacía degollar y con sus cráneos formó un túmulo en honor de su padre, el dios Neptuno. 

Hércules desafió al gigante. Notó que obtenía su fuerza al tocar con los pies la Tierra, su madre. Lo levantó en vilo con el brazo derecho, y con la mano izquierda lo estranguló.

Una lección sacaban de ese mito los antiguos griegos: aquel que pierde el contacto con la tierra se debilita. Es cierto. Quien niega a la naturaleza, o la lesiona, niega a su madre y le hace daño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La soberbia autoritaria
La soberbia autoritaria

La soberbia autoritaria

SLP

PULSO

De mí mismo
De mí mismo

De mí mismo

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

Gandallas
Gandallas

Gandallas

SLP

PULSO