Denuncian falsos trabajadores del Bienestar

Matehuala.- Denuncian a falsos trabajadores de Bienestar quienes utilizan chalecos antiguos y están pidiendo las tarjetas de banco y las claves a los beneficiarios diciéndoles que les llegará una nueva tarjeta, ya son varias las personas que han sido estafadas por estos fraudulentos sujetos.

En los últimos días se han reportado casos de personas que se hacen pasar por trabajadores del programa de Bienestar, con el objetivo de obtener información personal de los ciudadanos, pero estas personas no forman parte del equipo oficial y están utilizando esta estrategia como robo de identidad, o les piden sus tarjetas, sobre todo acuden con los adultos mayores que reciben su pensión.

Se pide a la población estar atenta e identificar a los verdaderos Servidores de la Nación, que son quienes traen un chaleco oficial del Gobierno de México, camisa o playera blanca con el logo de Bienestar, gorro color vino con el logo de Bienestar y la leyenda Gobierno de México, gafete oficial a la vista con nombre completo, delegación a la que pertenece y firma de autoridades.

Se pide que si alguien llega sin esta identificación completa o se comporta de manera sospechosa, no proporcionar ningún dato personal y denunciar a las autoridades para reportar el problema y evitar se aprovechen de los programas de gobierno para hacer fechorías.

