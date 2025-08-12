Me habría gustado conocer a Joseph J. Rochefort.

Oficial de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra, sus compañeros lo criticaban, pues iba a su oficina en bata y con pantuflas en vez de vestir el uniforme reglamentario. Sin embargo, fue él quien al frente de un equipo de criptógrafos logró descifrar el código de comunicaciones de Japón. Eso permitió a los norteamericanos aniquilar en la batalla de Midway a la poderosa flota de portaviones de la armada japonesa, con lo cual acabó el mito de la invencibilidad nipona en el Pacífico, y empezó el derrumbe del imperio del Sol Naciente.

Pocos hombres como Rochefort hicieron una aportación tan grande en aquel conflicto a la causa de su país. Sin embargo, su hazaña se mantuvo en secreto: nadie debía saber que el código japonés había sido descifrado. Ni siquiera acabada la guerra se supo la extraordinaria parte que aquel militar tuvo en la victoria aliada.

Me habría gustado conocer a Joseph J. Rochefort. A pesar de la injusticia, su nombre vive aún.

