Realizan foro del Gusano Barrenador

Por Carmen Hernández

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el Auditorio Villas de Santa Elena se llevó a cabo el foro del “Gusano Barrenador del Ganado” para su control y prevención, es una plaga que se busca detectar a tiempo. 

    El Teatro Villa de Santa Elena fue sede de la reunión informativa sobre el “Gusano Barrenador del Ganado”, plaga que representa un serio riesgo para la sanidad ganadera del estado; fue dirigido a la población  y autoridades de la Zona  Media. 

     La reunión fue encabezada por el representante de la Sader, Guillermo Rivera,  Iram Aguilar Márquez, coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, quien expuso la situación actual y las medidas de vigilancia en curso.

Entre los temas que se acordaron fue la metodología para la notificación inmediata de casos sospechosos, los lineamientos  para el manejo y tratamiento preventivo, y la importancia de aplicar la normatividad vigente en materia zoosanitaria.

En el encuentro participaron los alcaldes de la Zona Media: Baltazar Tello de Rayón, Édgar Miguel Hernández Aguilar de Cárdenas, Ruth Iliana Castillo Montelongo de Cerritos, Luis Carlos Pereyra de San Ciro de Acosta y Sergio Alberto Izaguirre Ponce de Lagunillas, entre otros, lo que se busca es salvaguardar la producción ganadera.

