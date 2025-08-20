Destaca SLP en ciclismo infantil
La delegación consigue oro y plata en el Campeonato Nacional Ruta 2025
El estado de San Luis Potosí se colocó en la quinta posición por equipos dentro del medallero del Campeonato Nacional Ruta Infantil 2025, evento celebrado en Querétaro, gracias a la destacada participación del equipo “Impresiones Posadas”, que conquistó una medalla de oro y una de plata.
La máxima figura de la delegación potosina fue Lalín Rueda Perea, quien se consagró campeón nacional en la categoría varonil 8 años, adjudicándose la medalla de oro. Por su parte, Santiago Gutiérrez Cabral subió al podio con la medalla de plata en la categoría varonil 9 años.
Otros resultados destacados del equipo dirigido por el coach Fredy Posadas fueron: Ximena Hernández López, quinto lugar en 8 años femenil; Alejandro Ortiz Contreras, séptimo lugar en 13 años varonil; Marisol García González, octavo lugar en 14 años femenil; María Posadas Rangel, octavo lugar en 12 años femenil; Julián Charcas Martínez, lugar 11 en 12 años varonil; Santiago Posadas Rangel, lugar 12 en 7 años varonil; Emanuel López Posadas, lugar 21 en 10 años varonil; Karen Posadas Zúñiga, participación en categoría “Pañales”.
En el medallero general por equipos, los primeros lugares correspondieron a Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco y Puebla, mientras que San Luis Potosí logró instalarse en la quinta posición, superando a potencias tradicionales como Estado de México y Nuevo León.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tigres van por el Inter Miami
El Universal
Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS