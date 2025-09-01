Mirador
El cuadro es pequeñito. Representa una casa campesina a cuyo lado se mira un papalote, que así se llama por acá lo que en Yucatán se conoce como “veleta”, aparato cuyas aspas giran con el viento y que sirve para sacar el agua de una noria o pozo.
Compré esa pintura al óleo en la pulga llamada de la Florida, en Monterrey, porque me recordó el papalote del rancho “El Refugio”, donde pasaba con mis hermanos y mis primos las vacaciones infantiles. Cuando nadie nos veía consumábamos la audaz hazaña de trepar por la estructura de madera hasta llegar a lo alto. Las aspas eran más grandes que nosotros, y casi de igual tamaño las letras con la marca del artilugio: Samson.
Ahora tengo un papalote en la labor que nombran el Temporalito, del Potrero. Escucho el ruido que hace con sus giros y otra vez vuelvo a ser aquel niño aventurero. Contra el recuerdo nada puede el tiempo. Me estoy poniendo sentimental, lo sé. Ojalá el mismo viento que mueve al papalote se lleve mis palabras.
