Motociclista resulta herido al ser arrollado
Un motociclista resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia Vista Hermosa, tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital a recibir la atención médica requerida.El hecho tuvo lugar cerca de las tres de la tarde de este jueves, inicialmente la camioneta circulaba por la calle de Estatuto Jurídico y al llegar a la avenida 18 de Marzo chocó contra la motocicleta color negro que por ahí se desplazaba.
Por el impacto, el conductor de la moto fue proyectado al piso y se causó algunas lesiones, por lo que algunos testigos llamaron a los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.
Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que la conductora de la camioneta llegara a un acuerdo reparatorio con el motociclista.
no te pierdas estas noticias
Incineran más de 187 kilos de droga incautada
Redacción
Fue asegurada por las corporaciones de los tres órdenes de gobierno
En tiroteo, abaten a dos maleantes en Villa de Reyes
Redacción
Los detectaron en una casa de seguridad en la comunidad de Coahuila
Taxistas se lanzan contra tránsitos en la Alameda
Redacción
Se enojaron porque detuvieron a 2 compañeros que protagonizaron una riña