Motociclista resulta herido al ser arrollado

Un motociclista resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia Vista Hermosa, tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital a recibir la atención médica requerida.El hecho tuvo lugar cerca de las tres de la tarde de este jueves, inicialmente la camioneta circulaba por la calle de Estatuto Jurídico y al llegar a la avenida 18 de Marzo chocó contra la motocicleta color negro que por ahí se desplazaba.

Por el impacto, el conductor de la moto fue proyectado al piso y se causó algunas lesiones, por lo que algunos testigos llamaron a los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que la conductora de la camioneta llegara a un acuerdo reparatorio con el motociclista.