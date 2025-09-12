Ahora roban porcinos en volcadura de tráiler

Un tráiler que transportaba cientos de cerditos sufrió aparatosa volcadura en la carretera a Matehuala, cerca del Libramiento Norte, y la rapiña entre los pobladores no se hizo esperar ya que se apoderaron de los animales de engorda, incluso hasta rompieron una parte del remolque para sacarlos.

El accidente ocurrió la tarde de de este jueves cuando el tráiler con remolque tipo caja circulaba por la carretera a Matehuala y fue a la altura del Libramiento Norte, en donde el conductor perdió el control del volante y así la pesada unidad terminó volcada en el lugar.

En la caja transportaba los marranos de engorda aún de estatura pequeña y los pobladores de comunidades cercanas se empezaron a juntar.

Como el remolque estaba cerrado, se plano hicieron una abertura en la estructura metálica y por ahí se dieron a la tarea de sacar a los animales, todos por igual (hombres y mujeres) se apoderaban de los mismos para llevárselos a sus casas.

De momento no se observó ninguna autoridad que pudiera parar la rapiña y los pobladores cometieron el robo con total impunidad, ni el mismo conductor pudo evitarlo.

Se esperaba el arribo en el sitio de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento del accidente, siendo el tráiler enviado a una pensión para las diligencias legales.

El conductor dio aviso a la empresa propietaria de los animales para que se evaluara si se presentaba alguna denuncia penal por el robo de los porcinos.