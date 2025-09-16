La Historia, dicen, la hacen los vencedores.

En el caso de México los vencedores la han deshecho.

Los historiadores de nómina y quincena hicieron de la historia oficial -la que nos enseñaron en la escuela- un burdo entramado de ocultaciones y mentiras; un relato maniqueo de héroes inmaculados y villanos sin posible redención.

Esa engañosa narrativa presenta a Hidalgo como Padre de la Independencia. Falsedad grande es ésa. Mal puede ser independista el hombre cuyo grito de guerra fue: “¡Viva Fernando Séptimo!”. El desordenado movimiento del cura de Dolores duró sólo unos meses, y terminó en el cadalso para él y sus compañeros. Iturbide fue quien nos emancipó de España. No consumó la Independencia, fue su autor, pues ninguna relación hubo entre lo que él hizo y lo que no hizo Hidalgo. A Iturbide le debemos, a más de la emancipación, el nombre de México y su bandera.

Ah, y los chiles en nogada.

A ver si por lo menos a éstos los respeta la historiografía oficial.

¡Hasta mañana!...