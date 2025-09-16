logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

La Historia, dicen, la hacen los vencedores.

En el caso de México los vencedores la han deshecho.

Los historiadores de nómina y quincena hicieron de la historia oficial -la que nos enseñaron en la escuela- un burdo entramado de ocultaciones y mentiras; un relato maniqueo de héroes inmaculados y villanos sin posible redención.

Esa engañosa narrativa presenta a Hidalgo como Padre de la Independencia. Falsedad grande es ésa. Mal puede ser independista el hombre cuyo grito de guerra fue: “¡Viva Fernando Séptimo!”. El desordenado movimiento del cura de Dolores duró sólo unos meses, y terminó en el cadalso para él y sus compañeros. Iturbide fue quien nos emancipó de España. No consumó la Independencia, fue su autor, pues ninguna relación hubo entre lo que él hizo y lo que no hizo Hidalgo. A Iturbide le debemos, a más de la emancipación, el nombre de México y su bandera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ah, y los chiles en nogada. 

A ver si por lo menos a éstos los respeta la historiografía oficial.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Análisis del paquete económico para el año 2026
Análisis del paquete económico para el año 2026

Análisis del paquete económico para el año 2026

SLP

PULSO

“Tantéyate”
“Tantéyate”

“Tantéyate”

SLP

PULSO

Real independencia
Real independencia

Real independencia

SLP

PULSO

“. Independencia.”.A riesgo de equivocarsecierto crítico comenta:
“. Independencia.”.A riesgo de equivocarsecierto crítico comenta:

“. Independencia.”. A riesgo de equivocarse cierto crítico comenta:

SLP

PULSO