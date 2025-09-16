logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Provoca caos vial el cierre de calles

Por Miguel Barragán

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Provoca caos vial el cierre de calles

CIUDAD VALLES.- Cierre de calles en el centro ralentiza el tráfico desde primera hora, aunque la verbena popular comienza poco antes del crepúsculo, Tránsito Municipal efectuó los cierres de las principales calles del primer cuadro, haciendo que, por ejemplo, sobre Porfirio Díaz (única calle libre), de Hidalgo a 5 de Mayo -dos cuadras-, pueden pasar hasta 20 minutos.

Sobre la calle Hidalgo y sobre Morelos hubo interrupción de tráfico para el acomodo de los stands de los comerciantes de comida, cuestión que complicó todavía más la movilidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada
Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

SLP

Carmen Hernández

Dejan a medias obra en la colonia Méndez
Dejan a medias obra en la colonia Méndez

Dejan a medias obra en la colonia Méndez

SLP

PULSO

Autoridades la dejaron inconclusa; vecinos urgen a arreglarla

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos
Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

SLP

Redacción

Arrancan los festejos patrios en Matehuala
Arrancan los festejos patrios en Matehuala

Arrancan los festejos patrios en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez