Provoca caos vial el cierre de calles

CIUDAD VALLES.- Cierre de calles en el centro ralentiza el tráfico desde primera hora, aunque la verbena popular comienza poco antes del crepúsculo, Tránsito Municipal efectuó los cierres de las principales calles del primer cuadro, haciendo que, por ejemplo, sobre Porfirio Díaz (única calle libre), de Hidalgo a 5 de Mayo -dos cuadras-, pueden pasar hasta 20 minutos.

Sobre la calle Hidalgo y sobre Morelos hubo interrupción de tráfico para el acomodo de los stands de los comerciantes de comida, cuestión que complicó todavía más la movilidad.