Dijo el rey Cleto:

-Antes las pelotas eran redondas por obra de nuestros adversarios.

Así diciendo ordenó que en adelante las pelotas fueran cuadradas. Declaró, ufano:

-Eso es parte de la Transformación del Reino.

Sucedió, sin embargo, que las pelotas no botaban bien. El rey culpó de eso a los monarcas anteriores, y el ministro de Propaganda empezó a repetir una y otra vez que nunca las pelotas habían botado mejor.

Una mañana el soberano desfiló ante sus vasallos. A todos los mantenía, así que todos gritaban:

-¡Arriba las pelotas de la Transformación!

Un niño dijo:

-No botan bien. Son cuadradas.

Los vasallos no lo oyeron. Seguían gritando, pues si no gritan no comen. El rey Cleto reina todavía. Ahora se dispone a ordenar que la luna también sea cuadrada.

