Realizará Pozos trabajo coordinado con el Interapas

En los temas del agua, el gobierno de Villa de Pozos optará de momento, por trabajar de manera coordinada con Interapas para mejorar el abasto del líquido potable, tanto en la cabecera municipal como en las colonias, además de otros servicios que se prestan a la población, como el de saneamiento.

La Dirección del Agua, a cargo de José Luis Blanc Martínez, dejó en claro que seguirá en coordinación con el organismo operador con el propósito de contar con información precisa y actualizada que permita trabajar de manera estratégica en la mejora de los servicios hidráulicos.

Este esfuerzo conjunto, se dijo, permitirá sentar las bases para un sistema de red hidráulica funcional, que garantice un suministro eficiente y continuo para las familias de la demarcación, además de responder a las necesidades de crecimiento urbano que presenta Villa de Pozos.

La administración municipal se comprometió a trabajar en equipo con las instituciones responsables de los servicios básicos para priorizar la planeación y la correcta gestión del agua, con el fin de consolidar proyectos que fortalezcan la infraestructura y beneficien a la población.

