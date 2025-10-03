logo pulso
Condena la UNAM actos vandálicos

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD DE MÉXICO).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los actos vandálicos realizados en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco por un grupo de personas encapuchadas que se desprendió de la marcha conmemorativa del 2 de octubre e informó que no hubo personas lesionadas.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que, tras los hechos, se inició la evaluación de los daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables.

Aunado a ello, expresó que “atacar un centro cultural que nació como un Memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática”.

“La violencia, y más desde el anonimato, impide construir vías de entendimiento”, dijo.

Además, detalló que las agresiones se enfocaron contra la cultura y la memoria, “pues rompieron los cristales del acceso principal y dañaron el primer piso, arrojando objetos explosivos que causaron afectaciones menores”.

Asimismo, indicó que los agresores realizaron pintas sobre columnas y el muro de la fachada principal, al igual que dañaron vehículos que se encontraban al exterior del inmueble.

