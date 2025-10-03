Blanquean Yankees a Medias Rojas

NUEVA YORK.- El novato Cam Schlittler domó a la ofensiva de Boston con sus pitcheos de 100 mph y los Yankees de Nueva York capitalizaron un par de desprolijidades dentro de un racimo de cuatro carreras en el cuarto inning para derrotar el jueves 4-0 a los Medias Rojas, llevarse su serie de comodines de la Liga Americana y citarse con Toronto en un duelo divisional.

Nueva York hizo historia como el primer equipo que conquista una serie de comodines después de perder el primer juego. Desde el estreno del formato con una primera ronda en 2022, los ganadores del encuentro inicial habían emergido victoriosos en las primeras 15 series.

Los Yankees abrirán su serie divisional el sábado midiéndose con los Azulejos, campeones de la División Este. Ambos equipos acabaron con fojas de 94-68, pero el criterio de desempate favoreció a Toronto por dominar su serie particular, 8-5.

A sus 24 años, el derecho Schlittler debutó en las mayores 9 de julio. Oriundo de Massachusetts, Schlittler creció como fanático de Boston. Recetó 12 ponches al cubrir ocho innings en blanco

Superó a Connelly Early, un zurdo de 23 años que debutó el 19 de septiembre y que se convirtió en el abridor más joven de Boston en la postemporada desde que Babe Ruth inició un juego con 21 años en 1916.

La cuenta de 12 ponches de Schlittler fue la más alta de su precoz carrera. Toleró cinco sencillos y no concedió boletos.

Nueva York enlazó victorias tras haber perdido ocho de los nueve encuentros previos con Boston, remontándose a 2004.

La joya defensiva de la noche se produjo en el octavo inning, cuando Ryan McMahon, el tercera base de Nueva York, atrapó un elevado de foul de Jarren Durán, cayéndose de cabeza en la cueva de los Medias Rojas de Boston.