¿A DÓNDE IR?

Octubre llega con música, teatro y espectáculos en distintos escenarios del país. Desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, pasando por Monterrey, Querétaro y San Miguel de Allende, los recintos abrirán sus puertas a artistas nacionales e internacionales, además de ofrecer teatro y festivales.

SAN LUIS POTOSÍ

El mes comienza con una fuerte presencia teatral.

El 4 de octubre, el Teatro de la Paz recibe a Aleza Zuart y a la obra “Se nos quedaron ellos”, mientras que la Cineteca Alameda proyecta “Índice / Los colores del tiempo”. El 9 de octubre, la misma sala se llena con “La Casa Vacía”.

La música también ocupa un lugar importante. El 4 de octubre, Intocable se presenta en el Teatro de la Ciudad Parque Tangamanga II, Tito Double P llega al mismo recinto el 12 de octubre.

El escenario de la Arena Potosí se ilumina con Alejandro Sanz el 16 de octubre y Christian Nodal el 25 de octubre.

La Mafia se presentará en el Palenque de la Fenapo el 18 de octubre. Para los fans del rock alternativo, Beret subirá al ruedo el 17 de octubre en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, y Enjambre tendrá fecha el 24 de octubre en el Teatro de la Ciudad.

MONTERREY

El 4 de octubre, Mijares Sinfónico llega al Escenario GNP Seguros.

El 9 de octubre, Beret visita la Arena Monterrey

10 de octubre hay doble propuesta: Cuarteto de Nos en el Escenario GNP y Toser One en el Foro Tims

26 de octubre con el Mariachi Vargas de Tecalitlán en el mismo escenario.

La agenda sigue con Cazzu el 18 de octubre en el Auditorio Banamex

25 de octubre dos presentaciones simultáneas: Los Tucanes de Tijuana en la Arena Monterrey y Leandro Ríos en el Auditorio Banamex.

Además, octubre será el mes en que Moulin Rouge llegue a Monterrey desde Broadway, con funciones programadas el 3 al 5 de octubre en el Showcenter Complex.

CIUDAD DE MÉXICO

La capital reúne una amplia gama de conciertos. Cazzu tendrá doble función el 14 y 15 de octubre en el mismo recinto, mientras que Alejandro Sanz regresa el 19 de octubre para cerrar con broche de oro la serie de presentaciones.

El 4 de octubre, Alejandro Fernández sube al escenario del Estadio GNP Seguros un espectáculo que combina mariachi y pop.

El 5 de octubre, la propuesta indie de La Femme se presenta en la Carpa Velódromo, sumando otra fecha atractiva para los fanáticos del pop alternativo.

El Palacio de los Deportes acoge varias de las citas más esperadas: Rod Stewart llega el 7 de octubre, seguido por Dimash Qudaibergen el 8.

El 12 de octubre, Super Junior celebra su 20 aniversario con el tour Super Show VIP, y el 16 de octubre Conan Gray se suma al calendario.

Finalmente, Chayanne ofrecerá dos noches de su tour Bailemos Otra Vez el 21 y 22 de octubre.