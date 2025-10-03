Por homicidio, en Matehuala, procesan a individuos

Dos sujetos relacionados con un homicidio calificado suscitado en Matehuala, pasarán su proceso penal en prisión preventiva oficiosa, después de que la Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso ante la autoridad judicial.

Las labores de este caso comenzaron cuando la FGE tuvo conocimiento del deceso de una persona al interior de un baldío de la colonia Forestal, de la demarcación mencionada, en febrero de 2022. Al avanzar en las indagatorias, se estableció la identidad de dos probables responsables, identificados como Luis “N” y Eduardo “N”, quienes fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) a través de una orden de aprehensión.

En la audiencia derivada del aseguramiento de los señalados, agentes del Ministerio Público efectuaron la imputación del delito de homicidio calificado, la cual avanzó al auto de vinculación a proceso. El Juez de este caso también decretó, a petición de la FGESLP, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso un mes de investigación complementaria.