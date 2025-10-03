logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por homicidio, en Matehuala, procesan a individuos

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Por homicidio, en Matehuala, procesan a individuos

Dos sujetos relacionados con un homicidio calificado suscitado en Matehuala, pasarán su proceso penal en prisión preventiva oficiosa, después de que la Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso ante la autoridad judicial.

Las labores de este caso comenzaron cuando la FGE tuvo conocimiento del deceso de una persona al interior de un baldío de la colonia Forestal, de la demarcación mencionada, en febrero de 2022. Al avanzar en las indagatorias, se estableció la identidad de dos probables responsables, identificados como Luis “N” y Eduardo “N”, quienes fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) a través de una orden de aprehensión.

En la audiencia derivada del aseguramiento de los señalados, agentes del Ministerio Público efectuaron la imputación del delito de homicidio calificado, la cual avanzó al auto de vinculación a proceso. El Juez de este caso también decretó, a petición de la FGESLP, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso un mes de investigación complementaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte
Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

SLP

Redacción

Con armas prohibidas, encierran a vándalos
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Con armas prohibidas, encierran a vándalos

SLP

Redacción

Sólo daños, deja choque entre auto y moto
Sólo daños, deja choque entre auto y moto

Sólo daños, deja choque entre auto y moto

SLP

Redacción

Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”
Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”

Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”

SLP

Redacción