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Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A

Su nombre: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad. 

Su apellido: Picasso.

Con aquel largo apelativo fue bautizado el 10 de noviembre de 1881, en la iglesia de Santiago Apóstol, de Málaga, quien al paso de los años sería el más afamado pintor de su tiempo.

Tuvo un enconado rival: Dalí, que decía de él: “Picasso es español. Yo también. Picasso es pintor. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco”. 

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El malagueño fue crítico hasta de su propia obra. En cierta ocasión vio un cuadro que le era atribuido. Al punto declaró:

-Es falso.

Uno de sus amigos acotó:

-Yo vi cuando lo pintaste.

Replicó él:

-También Picasso pinta Picassos falsos.

En efecto: es falso el arte que no dice una verdad, aunque sea falsa.

¡Hasta mañana!... 

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