Turismo indiferente y nada aprovechado

“Sí un burro va de viaje,

no necesariamente regresa caballo”.

Hace algunos años estando en Palermo Italia, me llamó la atención una sutil invitación a un “recorrido”.

“Palermo NO mafia tour”. Un tour a pie por el centro histórico de la ciudad, en el mero epicentro de la auténtica mafia siciliana italiana. Aún estaba el dolor a flor de piel entre los palermitanos, el brutal asesinato del Magistrado Giovanni Falcone, con la detonación de una bomba de media tonelada bajo la autopista A29 muy cerca de la localidad de Capaci, entre el aeropuerto de Palermo y la ciudad. Un ataque que fue conocido como la “Masacre de Capaci”. Y dos meses después el asesinato de otro Magistrado, Paolo Borsellino. Lo anterior, marco a nivel mundial un giro brutal en la lucha contra el crimen organizado.

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Un recorrido de tres horas, se considera cultural, no folclórico, por el contrario, es una crítica a los clichés y mitos de películas y series de televisión sobre la mafia. Emblemático en el recorrido es llegar al “Il Muro della Legalita” (El Muro de la Legalidad), dedicado a las víctimas de la mafia, principalmente a aquellos funcionarios caídos que mantenían un lucha frontal contra el crimen organizado, desde Fiscales, Magistrados, Abogados, Policías, etc.

Se inicia el tour en el Teatro Massimo, el tercero más grande después de la Opera de París y la Opera Estatal de Viena y de ahí al tianguis “Il Capo”, pasando por el Tribunal de Palermo y el Palacio de Justicia. Llama la atención que en la mayoría de los comercios hay calcomanías “pago chi non paga” (pago a quien no paga),” Addio pizzo”, (adiós a la extorsión cobro de piso), es una campaña en todo el centro histórico de Palermo, logrando una economía legal y solidaria.

Hay otro recorrido para aquellos seguidores de “El Padrino” del director Francis Ford Coppola, por lugares en Sicilia como Savoca, Forza dÁgro y Taormina, en la costa este con vista al mar jónico y al volcán Etna.

TAPANCO: Imagine estimado lector, acá en México unos tours turísticos altamente narco-culturales, con el fenómeno rarísimo sociocultural actual pro-cárteles, que glorifica el lujo, a las buchonas, la moda rimbombante, los corridos y en sí, la misma vida delictiva de los miembros de los cárteles.

Primer Tour “Arquitectura a la mexicana”: Por las lujosas cabañas del country club en Tapalpa Jalisco, donde exterminaron al Mencho; Por el edifico Miramar en el Malecón de Mazatlán Sinaloa, donde fue detenido el “Chapo”; Por la colonia Oviedo Mota en Morelia Michoacán donde fue detenido la “Tuta”; Un tour más cosmopolita, por la zona residencial Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX, famosa por sus piedras volcánicas del Xitle, donde fue detenido el “Vicentillo” y para rematar, un recorrido por la finca Huertos del Pedregal en Culiacán, Sinaloa, donde fue emboscado el “Mayo Zambada”.

Segundo Tour “Jardines del Humaya”: en Culiacán Sinaloa, “most expensive and luxurious”, el cementerio donde los mausoleos compiten con los griegos y romanos, dicen, se quedan cortos.

X @franciscosoni