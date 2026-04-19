Historia de la creación del mundo.

Cuando el Señor hizo a la jirafa no tenía el cuello largo.

(La jirafa, digo, no el Señor).

Tenía el cuello corto, igual que los otros animales.

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Pero la jirafa sintió la tentación de ver qué había al otro lado

del alto muro que circundaba el paraíso terrenal.

Así, fue estirando el cuello, y estirándolo, y estirándolo, hasta

que alcanzó a asomarse por encima de la pared.

El Señor observó lo que la jirafa había hecho. Fue hacia ella

y le preguntó lleno de ansiedad:

-¿Qué hay del otro lado?

¡Hasta mañana!...