logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      No muchas palabras. Una

      solamente. La palabra.

      La exacta, libre, impoluta

      de academias y gramáticas. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Toma las otras y lánzalas

      por la borda. Luego busca

      aquella en que se acabalan

      todas las literaturas.

      Y quizá, quizá, buscándola,

      una de esas noches lánguidas

      sin escándalo de luna

      encontrarás tu palabra,

      virgen, incólume, mágica,

      nunca dicha, sólo tuya.

      AFA.

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México ¿seguimos viviendo en una democracia o solamente conservamos sus formas?(Segunda y última parte)
        México ¿seguimos viviendo en una democracia o solamente conservamos sus formas?(Segunda y última parte)

        México ¿seguimos viviendo en una democracia o solamente conservamos sus formas? (Segunda y última parte)

        SLP

        PULSO

        lo del otro sueldo...
        lo del otro sueldo...

        lo del otro sueldo...

        SLP

        Pingo

        La salud: en graves apuros
        La salud: en graves apuros

        La salud: en graves apuros

        SLP

        PULSO

        "Año de Hidalgo"
        "Año de Hidalgo"

        "Año de Hidalgo"

        SLP

        PULSO