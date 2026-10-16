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No muchas palabras. Una

solamente. La palabra.

La exacta, libre, impoluta

de academias y gramáticas.

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Toma las otras y lánzalas

por la borda. Luego busca

aquella en que se acabalan

todas las literaturas.

Y quizá, quizá, buscándola,

una de esas noches lánguidas

sin escándalo de luna

encontrarás tu palabra,

virgen, incólume, mágica,

nunca dicha, sólo tuya.

AFA.

¡Hasta mañana!...