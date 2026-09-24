Oríllese a la orilla

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"En México nunca pasa nada hasta que pasa,

y cuando pasa, tenía que pasar".

Mario Moreno "Cantinflas".

Es ya imposible orillarse. Seguro usted estimado lector escuchó el vocablo muchas veces, pero ya no se puede uno orillar, las vialidades están al tope, están rebasadas por los usuarios de las vías de comunicación.

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Somo muchos las que las usamos y las usamos mal, cada quien hace lo que le da la gana. Las normas de tráfico no ponen especial énfasis en la protección de los llamados usuarios vulnerables de la vía, que son la mayoría.

Sin regulación y normatividad, desde la señora del carrito de los elotes, las frutas, las banderitas, etc., la carreta jalada por caballos maltratados, los motociclistas suicidas, los ciclistas very fashion, los "scooter cool", los de las patinetas eléctricas, los de movilidad personal -sillas eléctricas-, etc.

Las vías de circulación y las banquetas están colapsadas, todos en un mismo espacio compartido anárquicamente. La célebre frase: "qué se circula por la derecha y se rebasa por la izquierda", quedo desfasada, circulo por donde me dé la gana, el paso de cebras o paso de peatones, bien gracias.

Sin una política y visión de la movilidad actual y sin adaptarse a las nuevas formas de movilidad de las personas, en un enfoque estrictamente en el vehículo, que olvida a las personas y los entornos urbanos. Y sí usted se ve inmiscuido en un siniestro vial con cualquiera de los usuarios de la vía pública, verá el viacrucis que tendrá que pasar con todo y que tenga seguro su vehículo.

Una lucha vial de fierros, carne, huesos y sangre día con día. Conductores de vehículos, egresados de la academia "Montessori" (su propio aprendizaje, "haiga sido como haiga sido"). Motociclistas, sin luces, sin casco homologado y certificado, sin guantes, sin chaleco reflectante. Ciclistas circulando casi desnudos. Señoras empujando el triciclo o el carrito de madera, llenos de elotes (el manjar predilecto de un potosino de cepa), frutas y chamoyadas, banderitas mexicanas, y ya viene el frio, gorras, guantes y bufandas. Los "scooteros cool", paseando por las banquetas y calles a todo lo que dan. Los patinetos acrobáticos (ya bastante grandecitos, por cierto), en las banquetas, parques y jardines.

TAPANCO: Súmele estimado lector, que somos un país en que la séptima causa de muerte son los accidentes, por arriba de los homicidios. Así que, la próxima vez que salga no se preocupe de ser asesinado, ocúpese y preocúpese de la vía pública, ahí encontrará la muerte o terminará lesionado, o acabará matando a un cristiano. "Drive safe" y no se orille a la orilla.

X @franciscosoni