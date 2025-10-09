“El siervo mimado desde su niñez por su amo,

a la postre será su heredero”.

No es un tema de joder, aislado y ocurrente de los Estados Unidos, respecto a enfrentar a los carteles del crimen organizado en nuestro país. El ejecutivo de aquella nación ha ordenado al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar y tecnológica en contra de organizaciones criminales de Latinoamérica, principalmente por aire, mar y casualmente por tierra para aniquilación y extracción. El tema es regional, no solo un conflicto de vecinos.

Las drogas son un tema de inestabilidad mundial que esta empeorando el impacto social, económico y de seguridad nacional, de la mano de las grandes migraciones y desplazamientos forzosos que están ocurriendo en Latinoamérica.

Los puntos de análisis de los vecinos del norte son: que los carteles están siendo más resistentes ante la autoridad, están debilitando la democracia al controlar grandes extensiones de territorio, han penetrado las estructuras de los partidos políticos, están desplazando comunidades, están destruyendo el medio ambiente y lo más importante para ellos, están sembrando el terror en todo el continente, de ahí su postura al designarlos grupos terroristas.

El otro tema que les impacta, es el alto consumo de drogas en los últimos diez años. Según un informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, en el 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga; es decir 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el «éxtasis» (21 millones).

Acá en México, la CIA, el FBI, la DEA y un gran sector de las fuerzas armadas norteamericanas, así como la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia OLC, ven como el instrumento idóneo para intervención y uso de la fuerza letal en caso de ser necesario, a su contacto “Oscar-Golf-Hotel”, como un interlocutor, eficaz y confiable. Con el control de la inteligencia mexicana el CNI, la UIF y el robustecimiento de la SSYPC federal, esta dando golpes quirúrgicos con información privilegiada “Top Secret gringa”, otorgada solo a él, a nadie más.

TAPANCO: Un pequeño inconveniente: “No son los hombres de la presidenta, son los consentidos de la presidenta”. Y solo hay uno. Lo que ha creado “fuego amigo” e insidias, pieles dañadas muy sensibles, verdes y blancas que han perdido protagonismo. La dupla, “presidenta-Oscar”, tendrá que navegar en ríos revueltos infestada de cocodrilos.

