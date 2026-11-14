Pendejo esférico

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Yo no le temo a la inteligencia artificial. A lo que le tengo miedo es a la falta de inteligencia natural. Muy grandes son los daños que puede causar un pendejo con iniciativa, si me es permitido el uso de ese vocablo poco urbano quizá, pero muy descriptivo y de extensa aplicación. Don Martiriano le comentó, divertido, a doña Jodoncia, su mujer: "En el Bar Ahúnda acordamos que la cuenta la pagaría el más pendejo de la mesa". De inmediato preguntó doña Jodoncia: "¿Y tú por qué?"... Otro señor le contó a su esposa que en la oficina habían hecho una encuesta para ver quién era el más pendejo de la compañía. Inquirió ella: "¿Y quién quedó en segundo lugar?"... Barnum, el legendario empresario circense de Estados Unidos, postuló: "There´s a sucker born every minute". Cada minuto nace un pendejo. Tantos hay, decía el Maistro Torres, que si volaran taparían la luz del sol. Yo me reconozco parte de esa numerosa cofradía. Las pendejadas que he cometido a lo largo de mi vida llenarían más tomos que los que forman la Summa Thelogica de Santo Tomás de Aquino, también llamado el Aquinatense o el Maestro Angélico. De nada me ha servido rezar todas las noches la piadosa prez que dice: "Santo Señor San Alejo, / te pido por compasión / que me quites lo pendejo / y me aumentes lo cabrón". Una cosa me salva: cuando se habla de algo que no sé guardo silencio. Eso es muestra no sólo de prudencia, sino igualmente de humildad. Declaraba el querido Chaparro Tijerina: "Un pendejo callado es oro molido". Que esa dorada condición me ampare de las malas lenguas. Todo esto viene a colación porque nuestro país sigue sufriendo los embates de un barbaján que en la clasificación de los pendejos hecha por el citado Maistro Torres aparecería como esférico: lo es por donde lo veas. De nueva cuenta Trump amenaza al gobierno mexicano con aumentar los aranceles a nuestras exportaciones si no detiene las olas de migrantes que quieren entrar a Estados Unidos. Tarea casi imposible de cumplir es ésa, a menos que se utilice la violencia armada contra esos millares de seres humanos que no tienen más culpa que la de buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos. La vecindad de un país pobre con uno rico origina fenómenos migratorios inevitables. Problema muy complejo es ése, más grande que los de la raíz cuadrada fueron para mí en la secundaria. Pero Trump tiene el simplismo elemental de los necios y los arrogantes, y actúa en su relación con México a la manera de un baladrón de cantina. Mayúsculo reto afronta Claudia Sheinbaum, que debe lidiar con la gente de Trump por fuera y con la de López Obrador por dentro. No quisiera estar en su lugar. En el mío estoy muy a gusto... La niñita le preguntó a su padre: "Papi: las nubes ¿son de algodón?". "No, hijita -respondió el señor-. Están hechas de vapor de agua. ¿Por qué me preguntas eso?". Explicó la pequeña: "Es que oí a mi mami decirle al vecino del 14: ´No te preocupes. Mi marido no se dará cuenta. Siempre anda en las nubes´"... El médico le indicó a su paciente, dueña de un busto exuberante: "Cuando le diga que tome aire, señorita Tetonier, deme tiempo de hacerme a un lado, para que no me atropelle"... Moneta heredó la fortuna de su padre, quien en su tiempo tuvo una mina de oro, pues fue encargado de la tesorería provincial. Tan pronto la vieron dueña de fortuna le salieron a la heredera numerosos pretendientes, entre ellos uno de nombre Bragueto, que fue finalmente el elegido. Le preguntó Moneta: "¿Estás seguro, Brague, de que no me quieres nada más por mi dinero?". "Claro que no -respondió el untuoso galán-. Pero ya que tocaste el tema ¿cuánto tienes?"... FIN.