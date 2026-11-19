¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Cámara de Diputados recortó 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) en el presupuesto federal de 2027. Parte de ese dinero se destinará a escuelas públicas y a la búsqueda de personas desaparecidas, que son necesidades que merecen atención; pero también lo es contar con recursos para organizar elecciones confiables y accesibles. El Congreso tomó una decisión que tiene efectos positivos y negativos. Ahora tiene la obligación de informar cómo calculó que el INE podría cumplir sus tareas con el presupuesto aprobado.

En el pleno, dos frases resumieron la disputa. El priista Mario Zamora Gastélum cuestionó el recorte: "Quitarle el dinero a una institución no es deslindarse de lo que ocurrió en ella, eso se resuelve investigando a fondo". Por su parte, el morenista Óscar Iván Brito Zapata defendió la reducción: "Se le quitaron los privilegios y los excesos". El piputado Zamora pidió investigar las presuntas irregularidades, mientras Brito sostuvo que había gastos prescindibles. Ambas posturas plantean preguntas que el Congreso puede responder con información pública.

El diputado Zamora puso el dedo en un problema concreto: Si hay señalamientos sobre contratos, hay que revisar los expedientes y determinar quién tomó las decisiones. Un recorte puede alcanzar tanto el área cuestionada como las que cumplen bien su trabajo; su monto tampoco indica quién es responsable de una irregularidad, para eso hace falta evidencia. Una investigación permitiría saber qué ocurrió, qué controles fallaron y qué cambios evitarían que el problema se repita.

El argumento del diputado Brito merece la misma atención: Las instituciones públicas pueden gastar mejor. Si una partida financia compras innecesarias o contratos más caros de lo razonable, corregirla libera dinero para otras necesidades. De la reducción al INE, 3 mil millones de pesos se destinarán al programa la Escuela es Nuestra y 300 millones a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. El diputado también argumentó que el instituto conservaría recursos suficientes para organizar las elecciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La palabra privilegios pesa en el debate porque presenta el gasto como algo que sobra antes de identificarlo, pero para sostener esa acusación hay que señalar la partida, explicar qué pagaba y precisar cuánto se puede ahorrar. Pero, el INE también tiene una obligación: si considera indispensable conservar algún recurso, debe explicar qué servicio sostiene y qué pasaría si se reduce. Ambos argumentos se pueden evaluar con el mismo grado de exigencia.

El destino de los recursos reasignados merece seguimiento. A una comunidad escolar le interesa saber si el dinero permitió reparar baños, mejorar instalaciones o resolver otra necesidad del plantel. A las familias de personas desaparecidas les importa qué capacidad adicional se financió para la búsqueda. Por lo que la asignación presupuestaria es apenas el primer paso. Después debe saberse cuando llegaron los recursos, quién los ejerció y qué hicieron posible. Esa información daría contenido a la promesa de que el dinero se usará de una mejor manera.

Además, el Congreso puede publicar un cuadro que compare lo solicitado por el INE con lo aprobado. Identificar qué rubros absorbieron la reducción y por qué consideró viable operar con menos recursos. Por su parte, El instituto puede precisar qué tareas protegerá, dónde espera ahorrar y qué indicadores permitirán verificar que mantiene la calidad del servicio. La comparación debe usar la misma base. Una reducción frente a lo solicitado indica la distancia entre la propuesta y lo autorizado. Para valorar el efecto sobre el servicio, también importa saber cuánto costaba prestarlo, qué tareas están previstas para 2027 y cuáles aumentarán de costo. Esas cifras deben publicarse antes de que inicie el ejercicio presupuestal. También conviene distinguir entre una compra aplazada y un ahorro permanente; si el pago sólo cambia de año, la presión sobre el presupuesto reaparece en el ejercicio siguiente.

En lo particular, el presupuesto se aprobó con 352 votos a favor y 130 en contra. Esa mayoría resolvió el trámite legislativo. Pero, el impacto del recorte depende de tres resultados que se podrán observar durante 2027. El primero: si los gastos identificados como prescindibles realmente se eliminaron. El segundo: si la autoridad pudo prestar sus servicios con la cobertura y la calidad requeridas y tercero: si las escuelas y la búsqueda de personas contaron con los recursos reasignados y pudieron utilizarlos. Si alguno falla, habrá que explicar dónde y por qué.

En conclusión: El Congreso debe mostrar qué gastos eliminó y por qué podía hacerlo. El INE informar cómo cumplirá sus tareas con el dinero aprobado. Las dependencias gubernamentales que recibieron las reasignaciones deben hacer público qué hicieron con ellas. Si hubo irregularidades en el instituto, corresponde investigarlas y establecer responsabilidades. El lector tiene derecho a una respuesta concreta a la pregunta: ¿Qué se ahorró, adónde fue el dinero y qué efecto tuvo en los servicios que recibe la sociedad? Próxima colaboración: 02 de diciembre de 2026

@jszlp