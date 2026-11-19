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"Creo en el poder de la vulnerabilidad,

se necesita valentía para ser abierto y honesto".

Sade.

Corría el año de 1986, jovenzuelo aún su servidor y manejar una patrulla Dodge Dart modelo 1982 V8 maquina 360 con 300 caballos de fuerza, entre montañas y caminos sinuosos con niebla, era una de las sensaciones más agradables que existían, máxime, escuchando en el autoestéreo "Pioneer" un casete de Sade y su mezcla de smooth jazz y soul.

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El patrullaje policial y la conducción no deberían estar reñidas con buena música de fondo, bueno, también eran otros tiempos, más relajados.

El álbum de Sade "Diamond Life", jazz-pop suavecito con saxofón, sonaba y sonaba bien, con "Smooth Operator": -No hay lugar para principiantes o corazones sensibles. Cuando el sentimiento se deja al azar. No hay un lugar para para terminar, sino un lugar para comenzar. No hay necesidad de preguntar es un buen operador-.

Y en los siguientes kilómetros de curvas y acantilados, entre una y otra infracción levantada por invadir carril contrario de circulación, se escuchaba "The Sweetest Taboo": -Si te digo, si te digo ahora ¿Seguirás amándome? Si te digo, si te digo como me siento ¿Seguirás sacando lo mejor de mí? Me das, me das el Tabú más dulce-.

Y llegado el atardecer con el sol metiéndose entre las montañas, te tentaba con la magia de "Your Love is King", marcando el sonido sophisti-pop: -Tu amor es rey, te corono en mi corazón. Tu amor es rey, nunca necesitas separarte. Tus besos resuenan una y otra vez en mi cabeza. Tocando la parte misma de mí, hace que mi alma cante. Desgarrando el corazón de mí, estoy clamando por más.

¡Pues que caray! me hizo recordar aquellos tiempos, porque Helen Folasade Adu que es su nombre real, así como su banda británica, fueron seleccionados para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll en la categoría de mejores intérpretes. El evento que no fue televisado se efectuó este sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater de los Ángeles California.

Y no se sorprenda estimado lector que de repente, escuche en el 99.3 FM de la radio alguna canción de Sade, esta más vigente y el sonido de la banda no se disipó en el tiempo, por el contrario, se oyen modernos, actuales y con clase. Así, que si usted va manejando por alguna calle o carretera (no tan seguras en estos tiempos), déjese llevar por el sonido de Sade y su Banda y si va acompañado, pues mejor.

TAPANCO: El patrullaje policial a partir de desarrollo del automóvil en el siglo XIX, transformo el trabajo de las instituciones de seguridad hasta el día de hoy. Carros Radio Patrullas CRP, en los que pasan la mayor parte del tiempo los oficiales encargados de la ley, más, que en sus vehículos particulares. El patrullaje motorizado puede ser táctico y persuasivo, acortando los tiempos de respuesta, pero también se convierte en una zona de confort y de hastió, de charla banal, hasta convertirse en ataúdes de acero. Hoy los airpods suplantan al casete nostálgico, pero se escucha mucho mejor a Sade la Reina.

X @franciscosoni