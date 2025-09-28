Sorprende el Palace al Liverpool en PL

Hubo una ráfaga de goles en el tiempo de descuento el sábado en la Liga Premier y uno de ellos terminó con el inicio perfecto del Liverpool en la defensa de su título.

El gol de Eddie Nketiah en el séptimo minuto del tiempo añadido aseguró una victoria de 2-1 para el Crystal Palace sobre los campeones y extendió la racha invicta del equipo londinense a 18 partidos desde abril.

El Liverpool, que ganó sus primeros cinco partidos de la campaña, vio su ventaja reducida a tres puntos, con el Palace en segundo lugar como su inesperado rival más cercano.

Los Reds han hecho un hábito de anotar goles tardíos esta temporada y el esfuerzo de Federico Chiesa en el minuto 87 parecía asegurar un empate, o incluso darles la oportunidad de lograr una sexta victoria consecutiva.

l Chelsea jugó casi toda la segunda mitad con 10 hombres contra el Brighton y pagó el precio, concediendo dos goles en el tiempo de descuento para perder 3-1 en su segunda derrota consecutiva.

Erling Haaland anotó en el minuto 90 y nuevamente en el tiempo de descuento para culminar la victoria del Manchester City por 5-1 sobre el Burnley.

Tottenham anotó en el cuarto minuto del tiempo añadido para igualar 1-1 con el Wolverhampton, que sumó su primer punto de la temporada.

Y la última derrota del Manchester United fue sellada por un gol en el tiempo de descuento para el Brentford, que ganó 3-1. Podría haber sido muy diferente si el penal de Bruno Fernandes no hubiera sido detenido por el portero del Brentford, Caoimhín Kelleher, en el minuto 76, negando al United un empate 2-2.

El Bournemouth también anotó en el tiempo de descuento para lograr un empate 2-2 en Leeds y el Sunderland ganó 1-0 en Nottingham Forest, cuyo recientemente contratado entrenador Ange Postecoglou aún no ha ganado un partido en cinco encuentros en su nuevo club.

Primeros puntos

perdidos

El Liverpool no había sido completamente convincente al obtener un máximo de 15 puntos y el equipo de Arne Slot fue nuevamente superado por el Palace, que venció a los Reds en una tanda de penales para ganar la Community Shield antes de que comenzara la temporada.