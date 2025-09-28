Construcción busca crecer durante 2026

El sector de la vivienda en San Luis Potosí se prepara para un 2026 con un crecimiento significativo, impulsado por la construcción de alrededor de 30 mil unidades habitacionales, cifra superior a la registrada este año.

Según Francisco Torres Ocejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), este repunte no solo busca atender la creciente demanda de vivienda, sino también fortalecer la economía local mediante el encadenamiento productivo del sector.

Torres Ocejo destacó que la inversión destinada a la construcción de viviendas genera un impacto directo en la economía estatal, ya que hasta el 95% se queda en San Luis Potosí, a través de la compra de insumos locales y la contratación de mano de obra potosina. “La vivienda es uno de los motores más sólidos para la economía del estado”, enfatizó.

A pesar de este crecimiento, el acceso a una casa propia sigue siendo un reto para miles de familias. El valor de la vivienda social se ha ajustado recientemente de 600 mil a 630 mil pesos, un monto que aún supera la capacidad económica de buena parte de la población. En este contexto, los programas de vivienda subsidiada continúan siendo una de las pocas alternativas viables para los sectores de menores ingresos.

El dirigente también señaló que existen esquemas de financiamiento, como Unamos Crédito de Infonavit o combinaciones con instituciones bancarias, que facilitan la adquisición de viviendas de mayor valor. Sin embargo, estas opciones no alcanzan a cubrir la demanda de quienes dependen de apoyos gubernamentales, lo que resalta la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de vivienda.