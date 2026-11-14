Si tu abuela lo entiende, tú también

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El algoritmo, que creo que no conoce mi edad ni la de la mayoría de mis amigas, me manda constantemente la publicidad de un banco virtual que muestra lo fácil que es transferir dinero, tan fácil que ¡hasta tu abuela lo entiende! estereotipando así a todas las mujeres adultas mayores que tienen nietos, las que no, se salvan de ser consideradas las más tontas. No eligieron al abuelo para el ejemplo, sino a la abuela, esa mujer que tuvo infinita paciencia en tareas de cuidado, pero que ahora, si se atora con alguna app y pide ayuda, no encuentra la proporcionalidad de la paciencia. Esto, sin embargo, no es un tema de dar y recibir, del quid pro quo, sino de los estereotipos subyacentes.

En primer lugar, la generalización que implica "todas las abuelas son tontas o todas las abuelas tardan en entender y adaptarse a las nuevas tecnologías". Hay infinidad de abuelas activas y productivas de 60 y más que no sólo están al día, sino que con gran facilidad se suben al tren de las innovaciones. La discriminación del anuncio va más orientada a las mujeres que se quedaron en casa realizando cuidados. Tal vez algunas de ellas, en su momento, no tuvieron las mismas oportunidades educativas por el hecho de ser mujeres. Si ellas tardan más en la adaptación tecnológica hay que darles todos los apoyos, no estigmatizarlas. La aceleración del mundo se incrementó justo en los 60s y 70s del siglo XX cuando las abuelas lucían sus minifaldas y vestidos a gogó. Ellas son parte de la generación entre siglos, fueron niñas cuando iniciaba la que se convirtió en vorágine tecnológica.

Uno de los mayores estereotipos respecto de las personas mayores, hombres y mujeres, es que se vuelven niños. Si se volvieran niños tendrían a la tecnología como hada madrina, la usarían con la naturalidad de todo lo que está al alcance de los dedos. Así es nacer en la era digital. Y regreso al anuncio publicitario que el algoritmo me envía. Algunos adultos mayores le tienen miedo a las transacciones bancarias digitales porque, por un dedazo podrían desaparecer los ahorros de toda su vida, por eso prefieren que sea alguien del banco quien lo haga, aunque, aún en las sucursales, los obligan a la digitalidad. Y aquí hay que tener en cuenta que una gran cantidad de adultos mayores empieza a tener problemas con la huella digital.

Las huellas digitales de las personas mayores no se borran por completo, pero van perdiendo definición, es un fenómeno biológico de pérdida de colágeno y grasa subcutánea que hace que las huellas se aplanen. La piel deshidratada también disminuye la nitidez de los surcos de la huella. El personal bancario les pide que se pasen los dedos sobre la frente esperando que un poquito de grasa haga la magia de reaparecer huellas. Pero no todo es biología, también hay factores relacionados con la historia de esas manos por el trabajo realizado o por haber desarrollado tareas que pudieron implicar desgaste. Biología e historia de vida no cuentan en el momento en que el lector digital sigue enviando señales en rojo de alerta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero la alerta debe estar en otra parte: ¿qué estamos haciendo para evitar la estigmatización y discriminación respecto de los adultos mayores? Somos una sociedad envejecida y vamos tarde en ajustes razonables y en otras medidas que mantengan la dignidad de las personas en una fase de vida generalmente menospreciada.

@leticia_bonifaz

(Catedrática de la UNAM)