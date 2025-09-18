Tareas para los gobernadores

“Entra lo duro en lo blando,

Las reuniones de seguridad pública deben de tener objetivos, reunirse solo por reunirse y por mandato, no abona en nada a las políticas públicas contra la inseguridad y la violencia. Por eso desde el centro de la república, han mandado señales de alerta, de advertencia a los Gobernadores, se aplican o se aplican, bajo la máxima, que en materia de seguridad no hay soberanía local, o le entran a los “cocolazos”, o vamos nosotros y “operamos” en tu territorio.

Cuatro grandes problemas han detectado a nivel nacional, -entre otros, en los estados: Un marco legal obsoleto bastante rebasado para la alta complejidad de la criminalidad a nivel local, que les impide desarrollar capacidad de investigación y reacción al delito. Una visión fragmentada, de miras muy cortas, un enfoque estrictamente localista, en las capitales, olvidando el resto del estado (tierras de nadie y de caciques mañosos), invadiendo acciones de los municipios. Una excesiva burocracia que impide la coordinación y articulación, dificultando acciones conjuntas e intercambio de información entre todos los actores de la entidad. Y, por último, no tienen un adecuado estado de fuerza, no se han atendido las condiciones laborales adecuadas a los integrantes de seguridad, justicia y custodia, no logrando mantener mínimamente tres unidades profesionales y bien pagadas de investigación, prevención y reacción al delito.

Pero en la federación también traen sus propios problemas: No han podido fortalecer la coordinación entre todas las policías a nivel nacional, son tantas y tan disímbolas, con capacidades de gestión de la seguridad, que rayan en algunas en lo primitivo. Los estándares mínimos de operación se deben protocolizar, que debe hacer cada quien en situaciones de inseguridad y violencia. Una Academia Nacional de Seguridad Pública, (nada nuevo, hace 25 años ya había y después la devastaron). Los dineros federales, una nueva gestión de los mismos, ha habido un uso discrecional de los mismos que ha hecho millonarios a figuras locales en perjuicio de la infraestructura, equipamiento de la seguridad y un largo etcétera. Regular las Mesas de Paz a nivel nacional de todas las entidades federativas (funcionan o sólo ornamentales). Y, por último, los fortalecimientos de los Centros de Comando y Control C-3, C-4 y C5, (elefantes blancos, manejados por jumentos salidos del Playstation “Grand Theft Auto”).

TAPANCO: Tareas para los Gobernadores y sus Secretarios de Seguridad: Transparencia y rendición de cuentas; Diseño y Evaluación de políticas públicas; Profesionalización y Fortalecimiento policial; Unidades de Investigación Certificadas; Sistema estatal de información; Participación activa en las Mesas de Seguridad y, Una compatibilidad tecnológica de sus Centros de Comando y Control.

Problema: En las 2027 habrá elecciones y cambian 17 estados de gobernador, o sea, que de aquí al 2027 los que están, “patearán el bote”.

