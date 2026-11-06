Un INE neutral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"A mí me tocó entregarle a Morena el registro

en 2014 y a mí me tocó organizar todas

las elecciones federales en que Morena

triunfó de manera contundente porque así

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

lo decidieron los votos de los ciudadanos".

Lorenzo Córdova, 2.11.2026

La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos fue posible porque en ese país subsisten las autoridades electorales independientes. En México las tuvimos, pero hoy están en entredicho.

No conozco a Blanca Cruz García, la nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, pero me parece muy positivo que haya decidido restaurar las decisiones colegiadas que su predecesora, Guadalupe Taddei, eliminó con los "superpoderes" que le dieron los legisladores de Morena. El problema es que la consejera Cruz solo ocupará la presidencia unas cuantas semanas. El Congreso se prepara ya para definir a una titular.

La presidenta Sheinbaum está haciendo una intensa labor de propaganda para convencer a la opinión pública de que Taddei no era afín a Morena sino al odiado Lorenzo Córdova, y de que la corrupción en las contrataciones del INE proviene de los tiempos en que el INE era neutral. Por eso ha ordenado a la Auditoría Superior de la Federación, un organismo que no le reporta al ejecutivo, auditar al INE desde el 2000. La Cámara de Diputados, a su vez, se prepara para hacer nuevos recortes al presupuesto del instituto con el objetivo de debilitarlo todavía más.

No hay ninguna razón para pensar que Córdova apoyó en 2023 la candidatura de Guadalupe Taddei, o de alguien más, al consejo general del INE. Un comité de evaluación dominado por Morena nombró a una quinteta de candidatas en las que por lo menos cuatro eran claramente morenistas. Se llegó al extremo de proponer a Bertha Alcalde Luján, entonces funcionaria federal y hoy fiscal de la Ciudad de México, hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, y hermana de Luisa María Alcalde, como consejera electoral. El presidente López Obrador sabía que la oposición no aceptaría ninguna de estas propuestas, pero contaba con cuando menos cuatro de cinco candidatas para la insaculación, el sorteo, de donde surgió Taddei.

La 4T odia a Córdova porque, al parecer, lo consideran un apóstata. Es hijo de Arnaldo Córdova, fallecido en 2014, un académico y activista de la izquierda cercano a López Obrador. Sin embargo, a pesar de las constantes quejas de AMLO, y ahora de la presidenta Sheinbaum, no hay ninguna indicación de que Lorenzo haya tratado mal a Morena. Por el contrario, él le entregó a Martí Batres el 18 de julio de 2014 el registro de partido de Morena y él encabezó la organización de la elección de 2018 que le dio la presidencia a López Obrador y la mayoría en las dos cámaras del Congreso a Morena.

El INE de Córdova ha sido auditado a profundidad por la ASF y por su propio órgano interno de control, cuyo titular ha sido nombrado desde 2019 por un Congreso morenista. Hasta ahora, sin embargo, no le han encontrado ninguna irregularidad significativa.

El régimen morenista, que utilizó las reglas de la democracia para alcanzar el poder, no quiere que ningún otro partido logre la misma hazaña. Lo inquieta la alternancia en el poder. Por eso cooptó al INE y al Tribunal Electoral y colocó a Taddei al mando del INE con poderes extraordinarios, pero no previó el escándalo en que metería a la institución. Hoy quiere recortarle el presupuesto a la institución y como ya tiene una mayoría calificada, indebidamente otorgada por el INE de Taddei y el Tribunal Electoral de Mónica Soto Fregoso, ya ni siquiera necesita preparar una tómbola de morenistas. Colocará al frente del INE a quien se le antoje.

Congelamiento

La UIF congeló las cuentas bancarias de Taddei y otros funcionarios y proveedores del INE. Reitero mi oposición a estas acciones sin orden judicial que violan la presunción de inocencia. El propósito es dejar indefensos a los acusados. Inaceptable.