Una genialidad más de la 4T

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Estamos en presencia de una idea más de la 4T. Encuentro varias razones que la inspiran. Una de ellas es aumentar la recaudación del Estado para continuar con sus "programas asistenciales", útiles para ganarles voluntades electorales; otro propósito es afianzar el régimen totalitario que el partido gobernante está empeñado en construir. Sin embargo, no le genera utilidad alguna al Valle de México, ni será, como se ha anunciado, de utilidad para los próximos cincuenta años. Me refiero al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se ha dicho que interesa a más de 22 millones de personas, población distribuida en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, 8 del estado de Hidalgo y el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Las entidades mencionadas tienen gobiernos de Morena, por lo que no existe ningún problema para su instrumentación; por el contrario, cuenta incluso con su aplauso.

Este programa, en la capital del país, lo ha estado defendiendo el Dr. José Alfonso Iracheta Carroll, licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y con un doctorado en Asuntos Públicos, con especialidad en Política Urbana Ambiental, por la Universidad de Indiana Bloomington, lo que académicamente le da una destacada preparación, pero, al parecer, ninguna experiencia en el servicio público de mayor responsabilidad. Actualmente es el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Entre las ideas que se plantean está revalorar la propiedad inmueble para que esta tenga el valor comercial, que, como sabemos, es superior al valor catastral, el cual actualmente sirve de base para cobrar el identificado como "impuesto predial". Con un sofisma digno de los maestros griegos, porque están empleando argumentos engañosos para hacer aparecer lo falso como verdadero, tanto el subsecretario mencionado como la jefa de Gobierno de nuestra Ciudad de México han afirmado que no subirán los impuestos. Cierto, no van a subir; lo que se incrementará será el valor del inmueble, y esto provocará que pase a una categoría superior a la que tenía y hará que sea más elevado el impuesto que deba pagarse.

Otro rubro interesante es el que se refiere a los terrenos baldíos. Según este programa, las autoridades podrán catalogar predios vacíos y se les dará a los propietarios un plazo de dos a cuatro años para ocuparlos con construcciones. En caso de que no lo hagan, la autoridad podrá obligarlos a vender esos predios mediante una subasta pública. Y, con esas disposiciones, quienes lo están promoviendo se atreven a decir que no se atenta contra la propiedad privada, cuando esto constituye una flagrante violación de los principios constitucionales de la propiedad privada. Solo que, si se llegan a presentar amparos, estos, debido a la reforma judicial implementada también por Morena, muy difícilmente protegerán a los particulares de este atentado contra el derecho humano a la propiedad.

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Actualmente, a través de reuniones, está sujeto a "consulta". Ya sabemos cómo son en este gobierno, como ocurrió con la reforma judicial o la construcción del AIFA. Finalmente, se hace lo que el gobierno quiere.

Este programa nos acerca a gobiernos como los de Cuba y Nicaragua y, en un tiempo anterior, al de Venezuela. En la elaboración de este programa se gastaron millones de pesos que hubieran sido más útiles para tapar los baches presentes en todas las calles de nuestra hermosa ciudad.

(Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM)