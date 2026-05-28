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Cemex México obtiene premio internacional por estrategia de ahorro de agua

La iniciativa Freshwater-Free Concrete utiliza aguas residuales para reducir consumo de agua potable.

Por Pulso Online

Mayo 28, 2026 08:03 p.m.
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Cemex México obtiene premio internacional por estrategia de ahorro de agua
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      Cemex México fue reconocida con el premio Water Stewardship Programme of the Year en los Global Water Awards 2026, distinción internacional enfocada en proyectos de gestión hídrica. La empresa fue la única representante mexicana galardonada en esta edición.

      Premio internacional destaca estrategia de Cemex México

      El reconocimiento, otorgado por Global Water Intelligence, destacó la iniciativa Freshwater-Free Concrete Initiative, programa orientado a sustituir el uso de agua potable en la producción de concreto mediante el aprovechamiento de fuentes alternas, entre ellas aguas residuales industriales y municipales tratadas.

      La propuesta de Cemex México participó junto a proyectos impulsados por empresas y organizaciones de Estados Unidos, India y Tailandia, así como programas desarrollados por corporativos internacionales. La premiación se llevó a cabo en Madrid, España, durante el Global Water Summit, encuentro especializado en temas de gestión del agua.

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      Resultados y certificaciones en gestión hídrica

      De acuerdo con información de la compañía, en 2025 alcanzó una tasa de sustitución de agua potable del 67 por ciento en sus operaciones de concreto en México, cifra superior a la meta anual establecida de 65 por ciento. Con ello, reportó un ahorro equivalente al consumo diario de agua de aproximadamente nueve millones de personas.

      La empresa también informó que implementó procesos de uso de agua no potable en 61 plantas de concreto y utilizó más de seis millones de litros provenientes de fuentes alternas. De esas instalaciones, 31 obtuvieron la certificación Zero Freshwater Concrete Plants, emitida por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

      El premio Water Stewardship Programme of the Year reconoce programas corporativos con resultados medibles en materia de administración del agua y beneficios para comunidades y entorno ambiental.

      Cemex señaló que continuará desarrollando iniciativas relacionadas con sostenibilidad y transformación de la industria de la construcción, en el marco de sus 120 años de operación.

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