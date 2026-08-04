Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin

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La alta cocina mexicana amplió su presencia en el mapa internacional. La Guía Michelin México 2026 reconoció a 29 restaurantes con al menos una de sus codiciadas estrellas, distribuidos en ocho entidades del país.

En la cima permanecen Pujol y Quintonil, ambos ubicados en la Ciudad de México y distinguidos con dos estrellas, una categoría que Michelin concede a los establecimientos con una cocina excepcional por la que vale la pena desviarse de la ruta.

México todavía no cuenta con restaurantes de tres estrellas, la máxima distinción de la guía. Sin embargo, la selección de este año incorporó siete nuevos establecimientos con una estrella y extendió su cobertura a Jalisco, Puebla y Yucatán.

La lista no representa a todo el territorio nacional. La edición 2026 evaluó restaurantes de Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Yucatán. Por ello, la ausencia de otras entidades no significa necesariamente que carezcan de propuestas gastronómicas sobresalientes.

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Pujol y Quintonil se mantienen en la cima

Los únicos restaurantes con dos estrellas Michelin en México se encuentran en la capital del país.

Pujol, dirigido por el chef Enrique Olvera, ha construido su propuesta alrededor de ingredientes, técnicas y sabores tradicionales mexicanos reinterpretados desde la alta cocina.

Quintonil, encabezado por Jorge Vallejo y Alejandra Flores, también coloca en el centro los productos nacionales y una cocina contemporánea vinculada con el campo mexicano.

Ambos conservaron sus dos estrellas en la edición 2026 y se mantienen como los establecimientos mejor calificados por los inspectores de Michelin dentro del país.

¿Cuáles son los restaurantes con una estrella Michelin?

La Ciudad de México concentra nueve establecimientos con una estrella:

Em

Esquina Común

Expendio de Maíz

Gaba

La Once Mil

Masala y Maíz

Máximo

Rosetta

Sud 777

Baja California cuenta con cinco:

Animalón

Conchas de Piedra

Damiana

Lunario

Olivea Farm to Table

En Baja California Sur aparece:

Cocina de Autor Los Cabos

Jalisco ingresó a la selección con dos restaurantes reconocidos:

Alcalde

Xokol

Nuevo León conserva dos establecimientos:

KOLI Cocina de Origen

Pangea

Oaxaca suma otros dos:

Levadura de Olla Restaurante

Los Danzantes Oaxaca

Quintana Roo cuenta con tres:

Cocina de Autor Riviera Maya

HA´

Le Chique

Yucatán debutó con tres restaurantes galardonados:

Huniik

Ixi´im

La Barra de Huniik

En total, la selección está integrada por dos restaurantes con dos estrellas y 27 con una estrella, según la lista oficial de la Guía Michelin México 2026.

Siete restaurantes ingresaron a la lista

La edición 2026 incorporó por primera vez a Alcalde y Xokol, en Jalisco; Huniik, Ixi´im y La Barra de Huniik, en Yucatán; además de Gaba y La Once Mil, en la Ciudad de México.

La ampliación muestra que los reconocimientos ya no se concentran únicamente en los destinos gastronómicos que participaron en las primeras ediciones mexicanas. Jalisco y Yucatán consiguieron estrellas en su debut, mientras que Puebla se incorporó a la cobertura, aunque todavía no obtuvo restaurantes galardonados.

¿Qué significan las estrellas Michelin?

La guía utiliza una escala de tres niveles:

Una estrella: cocina de gran nivel que merece una parada .

cocina de que . Dos estrellas: cocina excepcional por la que vale la pena desviarse.

por la que desviarse. Tres estrellas: cocina extraordinaria que justifica realizar un viaje especial.

Los inspectores consideran aspectos como la calidad de los ingredientes, el dominio de las técnicas, la armonía de los sabores, la personalidad reflejada en los platillos y la consistencia de la propuesta.

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Además de las estrellas, Michelin concede reconocimientos como el Bib Gourmand, destinado a restaurantes con buena relación entre calidad y precio, y la Estrella Verde, relacionada con prácticas sustentables. Estas categorías son independientes de la lista de 29 restaurantes estrellados.