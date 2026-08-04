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Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin

La selección 2026 reconoce a 29 establecimientos con estrellas: Pujol y Quintonil encabezan la lista

Por Redacción

Agosto 04, 2026 11:14 a.m.
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Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin
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      La alta cocina mexicana amplió su presencia en el mapa internacional. La Guía Michelin México 2026 reconoció a 29 restaurantes con al menos una de sus codiciadas estrellas, distribuidos en ocho entidades del país.

      En la cima permanecen Pujol y Quintonil, ambos ubicados en la Ciudad de México y distinguidos con dos estrellas, una categoría que Michelin concede a los establecimientos con una cocina excepcional por la que vale la pena desviarse de la ruta.

      México todavía no cuenta con restaurantes de tres estrellas, la máxima distinción de la guía. Sin embargo, la selección de este año incorporó siete nuevos establecimientos con una estrella y extendió su cobertura a Jalisco, Puebla y Yucatán.

      La lista no representa a todo el territorio nacional. La edición 2026 evaluó restaurantes de Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Yucatán. Por ello, la ausencia de otras entidades no significa necesariamente que carezcan de propuestas gastronómicas sobresalientes.

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      Pujol y Quintonil se mantienen en la cima

      Los únicos restaurantes con dos estrellas Michelin en México se encuentran en la capital del país.

      Pujol, dirigido por el chef Enrique Olvera, ha construido su propuesta alrededor de ingredientes, técnicas y sabores tradicionales mexicanos reinterpretados desde la alta cocina.

      Quintonil, encabezado por Jorge Vallejo y Alejandra Flores, también coloca en el centro los productos nacionales y una cocina contemporánea vinculada con el campo mexicano.

      Ambos conservaron sus dos estrellas en la edición 2026 y se mantienen como los establecimientos mejor calificados por los inspectores de Michelin dentro del país.

      ¿Cuáles son los restaurantes con una estrella Michelin?

      La Ciudad de México concentra nueve establecimientos con una estrella:

      • Em
      • Esquina Común
      • Expendio de Maíz
      • Gaba
      • La Once Mil
      • Masala y Maíz
      • Máximo
      • Rosetta
      • Sud 777

      Baja California cuenta con cinco:

      • Animalón
      • Conchas de Piedra
      • Damiana
      • Lunario
      • Olivea Farm to Table

      En Baja California Sur aparece:

      • Cocina de Autor Los Cabos

      Jalisco ingresó a la selección con dos restaurantes reconocidos:

      • Alcalde
      • Xokol

      Nuevo León conserva dos establecimientos:

      • KOLI Cocina de Origen
      • Pangea

      Oaxaca suma otros dos:

      • Levadura de Olla Restaurante
      • Los Danzantes Oaxaca

      Quintana Roo cuenta con tres:

      • Cocina de Autor Riviera Maya
      • HA´
      • Le Chique

      Yucatán debutó con tres restaurantes galardonados:

      • Huniik
      • Ixi´im
      • La Barra de Huniik

      En total, la selección está integrada por dos restaurantes con dos estrellas y 27 con una estrella, según la lista oficial de la Guía Michelin México 2026.

      Siete restaurantes ingresaron a la lista

      La edición 2026 incorporó por primera vez a Alcalde y Xokol, en JaliscoHuniik, Ixi´im y La Barra de Huniik, en Yucatán; además de Gaba y La Once Mil, en la Ciudad de México.

      La ampliación muestra que los reconocimientos ya no se concentran únicamente en los destinos gastronómicos que participaron en las primeras ediciones mexicanas. Jalisco y Yucatán consiguieron estrellas en su debut, mientras que Puebla se incorporó a la cobertura, aunque todavía no obtuvo restaurantes galardonados.

      ¿Qué significan las estrellas Michelin?

      La guía utiliza una escala de tres niveles:

      • Una estrella: cocina de gran nivel que merece una parada.
      • Dos estrellas: cocina excepcional por la que vale la pena desviarse.
      • Tres estrellas: cocina extraordinaria que justifica realizar un viaje especial.

      Los inspectores consideran aspectos como la calidad de los ingredientes, el dominio de las técnicas, la armonía de los sabores, la personalidad reflejada en los platillos y la consistencia de la propuesta.

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      Además de las estrellas, Michelin concede reconocimientos como el Bib Gourmand, destinado a restaurantes con buena relación entre calidad y precio, y la Estrella Verde, relacionada con prácticas sustentables. Estas categorías son independientes de la lista de 29 restaurantes estrellados.

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