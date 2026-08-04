logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entregará Bienestar en SLP 98 mil becas para uniformes y útiles

El apoyo anual es de 2 mil 500 pesos y se dispersa desde el 3 hasta el 14 de agosto

Por Samuel Moreno

Agosto 04, 2026 11:02 a.m.
A
Entregará Bienestar en SLP 98 mil becas para uniformes y útiles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un total de 98 mil nuevos estudiantes de primaria se incorporaron en San Luis Potosí a la beca 'Rita Cetina' para uniformes y útiles, con una inversión de 336 millones 265 mil pesos para la dispersión de apoyos durante agosto, informó José Osmar Rodríguez Rubio, titular del Programa de Becas del Bienestar en el estado.

      El funcionario detalló que de la meta estatal de más de 98 mil tarjetas para nuevos beneficiarios, ya fueron entregadas 96 mil 217, equivalente a un avance de 97.69 por ciento. Con ello, el padrón de beneficiarios de los distintos programas de Becas para el Bienestar en San Luis Potosí alcanza aproximadamente 415 mil 370 estudiantes, al considerar también los apoyos para secundaria, preparatoria y universidad.

      Rodríguez Rubio explicó que el apoyo para estudiantes de primaria consiste en 2 mil 500 pesos anuales por cada hijo inscrito en este nivel educativo, recurso que comenzó a dispersarse desde el 3 de agosto y cuyo calendario concluirá el 14 de agosto. Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor, y no con el apellido del estudiante.

      Señaló que la beca tiene cobertura universal para niñas y niños que cursan la primaria, tanto en zonas urbanas como en comunidades del interior del estado. En caso de que alguna familia haya sido convocada para recibir su tarjeta y no haya podido acudir, podrá solicitarla en la oficina correspondiente de su municipio, presentando la documentación requerida para acreditar tanto al tutor como al menor beneficiario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El titular del programa agregó que la incorporación de nuevos estudiantes continuará conforme avancen los ciclos escolares, por lo que se prevé que en septiembre u octubre se realicen nuevas asambleas informativas para las familias que no lograron registrarse en el proceso anterior y para quienes tengan hijos que ingresen a primer grado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entregará Bienestar en SLP 98 mil becas para uniformes y útiles
      Entregará Bienestar en SLP 98 mil becas para uniformes y útiles

      Entregará Bienestar en SLP 98 mil becas para uniformes y útiles

      SLP

      Samuel Moreno

      El apoyo anual es de 2 mil 500 pesos y se dispersa desde el 3 hasta el 14 de agosto

      Se queja Sara Rocha por impugnaciones contra Congreso
      Se queja Sara Rocha por impugnaciones contra Congreso

      Se queja Sara Rocha por impugnaciones contra Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Consideró que el Gobierno federal debe enfocarse en la seguridad y abasto de medicamentos

      Lluvias no dan tregua: prevén más tormentas este martes
      Lluvias no dan tregua: prevén más tormentas este martes

      Lluvias no dan tregua: prevén más tormentas este martes

      SLP

      Redacción

      Protección Civil mantiene la alerta por precipitaciones vespertinas, principalmente en la Zona Centro

      Rayo daña cruz del templo de San José
      Rayo daña cruz del templo de San José

      Rayo daña cruz del templo de San José

      SLP

      Martín Rodríguez

      No hubo daños personales tras el incidente en el santuario: rector