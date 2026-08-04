Detienen a dos personas y aseguran dos vehículos con reporte de robo
Los detenidos circulaban en una camioneta y una motocicleta con reporte de robo vigente, puestos a disposición de la autoridad.
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Dos personas fueron detenidas en hechos distintos registrados en la capital potosina y en el municipio de Rioverde, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En ambos casos fueron asegurados vehículos relacionados con presuntos hechos de robo.
El primer caso ocurrió en la colonia Mártires de la Revolución, donde fue detenido Fernando "N", de 26 años, quien circulaba a bordo de una camioneta tipo pick up color negro con reporte de robo vigente desde julio de este año.
En un segundo hecho, en el municipio de Rioverde, fue detenido Eduardo "N", de 27 años, quien presuntamente intentó huir a bordo de una motocicleta Italika modelo 2020. De acuerdo con la SSPC, la unidad fue reconocida por la persona afectada, quien acreditó su propiedad.
La dependencia indicó que tanto los detenidos como los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los involucrados.
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