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Lineamientos para medios, muy alejados de la censura: Alcalde

Destacó que se busca protegen el derecho a información veraz

Por El Universal

Agosto 04, 2026 11:51 a.m.
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Lineamientos para medios, muy alejados de la censura: Alcalde
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      La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, negó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias vayan a censurar el contenido informativo de los medios de comunicación y acusó una "campaña de desinformación".

      Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Alcalde Luján explicó que "los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad, qué no es verdad, no es el caso (...) Los lineamientos están muy alejados de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente".

      "Al contrario, protegen el artículo 6º constitucional, que es darnos herramientas a todas y todos para poder tener información veraz y no la intención de tratar de engañar a las audiencias", dijo.

      En ese sentido, acusó que luego de darse a conocer los lineamientos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), "se desató una campaña de desinformación, que estableció algunas premisas que están muy alejadas de lo que dicen los lineamientos".

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      "Inició esta falsa campaña, primero pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataba de lineamientos que lo que buscaban era censurar, y también una narrativa muy alejada de la realidad, que lo que establece es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces y limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos", expuso.

      Adicionalmente, la funcionaria recordó que los lineamientos fueron sometidos a consulta pública a la ciudadanía y a las concesionarias de radio y televisión y aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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