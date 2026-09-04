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25 infractores detenidos en 24 horas

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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25 infractores detenidos en 24 horas
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      Durante las últimas 24 horas, 25 personas fueron detenidas por la Guardia Civil Estatal, por su probable participación en hechos con apariencia de delito relacionados con posesión de estupefacientes, robo, violencia familiar, portación de arma prohibida y delitos contra servidores públicos.

      Asimismo, la corporación informó que recuperó siete vehículos con reporte de robo, como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento implementadas en distintos puntos del Estado para combatir este tipo de ilícitos.

      En cuanto a los trabajos de inteligencia y labores contra la distribución y venta de drogas, la estatal aseguró 186.6 gramos de marihuana y 71 dosis de "cristal"; las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

      En su informe,la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirmó su compromiso de impulsar acciones coordinadas en los 59 municipios.

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