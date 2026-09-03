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Seguridad

Detienen a 25 en operativos de la GCE

La corporación reportó siete vehículos recuperados y el decomiso de marihuana y cristal

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 12:42 p.m.
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Detienen a 25 en operativos de la GCE
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      SAN LUIS POTOSÍ.- La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 25 personas y la recuperación de siete vehículos con reporte de robo durante operativos realizados en las últimas 24 horas.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estuvieron relacionadas con presunta posesión de drogas, robo, violencia familiar, portación de arma prohibida y delitos contra servidores públicos.

      La corporación también informó del aseguramiento de 186.6 gramos de marihuana y 71 dosis de la sustancia conocida como cristal.

      El reporte no precisa cuántas personas fueron detenidas por cada probable delito ni detalla los lugares, modelos y condiciones en que fueron recuperados los vehículos.

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      Los detenidos, las unidades y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán las responsabilidades en cada caso.

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