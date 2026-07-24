30 años de cárcel recibe homicida de Tamuín

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TAMUÍN.- Un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión, por un crimen que ocurrió hace cuatro años en el municipio de Tamuín.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó este jueves, que obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión ordinaria en contra de Eduardo "N" , al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio.

El crimen sucedió en febrero de 2022, en la colonia Del Bosque; la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes, identificando a Eduardo como probable responsable de agredir a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasionó.

La Policía de Investigación (PDI) localizó y cumplimentó una orden de aprehensión contra el ahora sentenciado mediante un convenio de colaboración con autoridades de Nuevo León, donde permanecía después de haber cometido el delito.

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Tras su captura, Eduardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrentara el proceso penal correspondiente.

Durante su desarrollo, agentes del Ministerio Público presentaron datos de prueba y argumentos suficientes que permitieron demostrar su responsabilidad.

Por lo anterior, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión ordinaria. Además, impuso el pago de una sanción pecuniaria y el correspondiente a la reparación del daño.