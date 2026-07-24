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Abusador sexual de menor es sentenciado

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Abusador sexual de menor es sentenciado
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      CIUDAD VALLES.- Más de 13 años de cárcel le dieron a un hombre que atacó sexualmente en varias ocasiones a una menor de edad en Ciudad Valles.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) dio a conocer que obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y 8 meses de prisión en contra de Julio César "N", tras acreditar su responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada, en concurso real con abuso sexual, violencia familiar y lesiones.

      Lo anterior por hechos ocurridos en noviembre de 2019 en el municipio de Ciudad Valles, donde agredió sexual y físicamente a una víctima menor de edad de identidad reservada.

      Derivado de las investigaciones, la institución obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia 12 de Julio del mismo municipio. 

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      Posteriormente, el imputado fue ingresado al centro penitenciario de la región, donde enfrentó su proceso penal mediante juicio oral.

      Durante la audiencia de individualización de sanciones, el Juez impuso la pena señalada, además del pago de una multa equivalente a 1,350 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la reparación del daño, que deberá cubrirse en un plazo de un año.

      Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Investigación, la Vicefiscalía Científica y el agente del Ministerio Público, quienes integraron la carpeta de investigación con los elementos de prueba necesarios para obtener el fallo condenatorio.

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