Vuelca tractocamión con chatarra en la carretera 80
El conductor abandonó el vehículo, lo que permitió que pobladores realizaran actos de rapiña
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Una volcadura de un tractocamión con caja acoplada y cargado de chatarra dejó únicamente daños materiales, en la carretera a Guadalajara (80).
El reporte fue a las 14:00 horas, cuándo el conductor circulaba con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar al kilometro 25, cerca del poblado de Pozuelos, salió de una curva y la carga hizo que volcará hacia su derecha.
El conductor del tracto se retiró del lugar dejando el vehículo abandonado y a la merced de la rapiña.
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Al sitio arribaron Elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron superados por pobladores, por lo que únicamente tomaron conocimiento del hecho para el retiro de la unidad.
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