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Vuelca tractocamión con chatarra en la carretera 80

El conductor abandonó el vehículo, lo que permitió que pobladores realizaran actos de rapiña

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 04:38 p.m.
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Vuelca tractocamión con chatarra en la carretera 80
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      Una volcadura de un tractocamión con caja acoplada y cargado de chatarra dejó únicamente daños materiales, en la carretera a Guadalajara (80).

      El reporte fue a las 14:00 horas, cuándo el conductor circulaba con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar al kilometro 25, cerca del poblado de Pozuelos, salió de una curva y la carga hizo que volcará hacia su derecha.

      El conductor del tracto se retiró del lugar dejando el vehículo abandonado y a la merced de la rapiña.

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      Al sitio arribaron Elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron superados por pobladores, por lo que únicamente tomaron conocimiento del hecho para el retiro de la unidad. 

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