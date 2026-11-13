Vuelca tractocamión con chatarra en la carretera 80

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Una volcadura de un tractocamión con caja acoplada y cargado de chatarra dejó únicamente daños materiales, en la carretera a Guadalajara (80).

El reporte fue a las 14:00 horas, cuándo el conductor circulaba con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar al kilometro 25, cerca del poblado de Pozuelos, salió de una curva y la carga hizo que volcará hacia su derecha.

El conductor del tracto se retiró del lugar dejando el vehículo abandonado y a la merced de la rapiña.

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Al sitio arribaron Elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron superados por pobladores, por lo que únicamente tomaron conocimiento del hecho para el retiro de la unidad.