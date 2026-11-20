Se hizo pasar por un ´poli´ y quedó detenido
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En el barrio de El Montecillo, un sujeto fue detenido por hacerse pasar por policía municipal de Soledad y para justificarlo presentó una credencial de la Fiscalía de Ciudad de México.
La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Mario "N", por su probable participación en el delito de usurpación de funciones públicas, en hechos registrados en la capital potosina.
Durante labores operativas sobre la calle Gómez Pedraza, agentes de la Policía de Investigación detectaron al señalado, quien portaba una gorra con logotipos oficiales de esta institución y una placa policial de la Guardia Civil Municipal de Soledad, sin vestir uniforme de alguna de dichas corporaciones.
Al solicitarle que acreditara su identidad y pertenencia institucional, presentó una credencial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, tras realizar una consulta en Plataforma México, se estableció que no se encontraba activo en ninguna de las corporaciones cuyos distintivos portaba.
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Por estos hechos, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la corporación para su puesta a disposición ante la autoridad competente.
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