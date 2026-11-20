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TAMUÍN.- Un hombre de 56 años de edad fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que lo sorprendieron transportando una importante cantidad de combustible cuya procedencia legal no pudo comprobar. Además, al revisar sus antecedentes, descubrieron que era buscado por la justicia federal.

El detenido fue identificado como José "N", quien fue interceptado durante un operativo de vigilancia realizado en las inmediaciones de la localidad Nuevo Tampaón, aproximadamente a un kilómetro y medio de la carretera federal número 70.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, el individuo viajaba en una camioneta Ford equipada con redilas, en la que llevaba ocho garrafas con capacidad de 20 litros y cinco bidones de 200 litros, todos abastecidos con diésel.

En total, los recipientes tenían capacidad para almacenar hasta mil 160 litros de combustible, pero el conductor no presentó documentación que acreditara su legal procedencia.

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Ante esta situación, los oficiales procedieron a su detención y realizaron una consulta de sus datos personales en las plataformas de información policial.

Fue entonces cuando descubrieron que José "N" tenía una orden de aprehensión vigente, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en San Luis Potosí, por un asunto de competencia federal.

Por lo anterior, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con la camioneta y los recipientes que contenían el hidrocarburo.

Las instancias correspondientes continuarán con las investigaciones para establecer el origen del combustible y determinar la situación jurídica del detenido.