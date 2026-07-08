Euro cae tras fin del alto al fuego entre EU e Irán

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El euro cayó este miércoles por debajo de 1,14 dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por muerto el alto el fuego en Irán, y la consiguiente fuerte subida del precio del petróleo, pero se cambió en una banda de fluctuación estrecha alrededor de ese nivel.

Donald Trump declara fin alto el fuego en Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 GMT a 1,1408 dólares, frente a los 1,1433 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1404 dólares.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara que el alto el fuego con Irán ha concluido.

Impacto en mercados: petróleo y divisas

Tras sus declaraciones, el precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre, de referencia en Europa, se disparó más de un 6 % y superó los 78,5 dólares el barril.

Las tensiones geopolíticas fortalecen al dólar, considerado moneda refugio en momentos de incertidumbre.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo el miércoles que el BCE mantendrá todas las opciones en sus decisiones sobre los tipos de interés y decidirá en cada reunión.

Los inversores prestarán atención a las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1395 y 1,1431 dólares a lo largo de la jornada.