Tren de pasajeros tendrá estación en el Museo del Ferrocarril

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El tren de pasajeros desde la Ciudad de México hasta el norte del país, considerará como punto de llegada y salida en el hoy Museo del Ferrocarril, ubicado frente a la alameda Juan Sarabia, confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Complementó que el Poder Ejecutivo federal ya solicitó los planos de construcción del complejo cultural, a fin de valorar las modificaciones necesarias para reconvertirlo en una estación de arribo y salida desde la capital potosina.

Previo a iniciar este día la construcción de la ampliación de la vía alterna sur hacia, consistente del Eje 122 al Eje 140 de la zona industrial de San Luis Potosí, dijo que se trabajará sobre la lateral de las paralelas ya existentes.

Afirmó que los trabajos no tendrán retrasos, porque no se consideran trámites en los derechos de vía por la ampliación.

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Refirió que el gobierno federal ya presentó dos veces a San Luis Potosí las localizaciones de las paradas y los complementos del proyecto ejecutivo.

"Lo que traemos ahorita es el tren, que son a finales de noviembre, que es el calendario que trae el gobierno federal para arrancar el tren San Luis-Querétaro, Querétaro-San Luis", expuso.