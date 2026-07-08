'Detesto a los mexicanos. Nos envidian', dice periodista argentino cercano a Salinas

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "indignantes" las declaraciones del periodista argentino y amigo de Ricardo Salinas Pliego, Eduardo Feinmann, quien manifestó públicamente el odio que siente hacia las y los mexicanos.

Para Sheinbaum Pardo, los dichos reprobables de Feinmann también desnudaron y revelaron la postura de la derecha mexicana que lo apoya, ya que, planteó, se trata de un principio de transitividad directa.

"Entonces si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero vamos a ver lo que dijo. Indignante. Ya quisiera", declaró la mandataria federal.

La postura de Sheinbaum se dio a conocer en su conferencia de prensa matutina, luego de que se difundieran los comentarios realizados por Eduardo Feinmann durante una transmisión de su noticiero en la cadena América 24.

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En ese espacio, el comentarista expresó: "Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El 'ahorita' ese se lo pueden meter por el orto [...]. Detestables esos tipos, detestables. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Son de madera".

Hoy, la Presidenta de México tachó su forma de pensar como "indignante", pero dijo que más allá de las declaraciones, es importante que la población conozca quiénes respaldan al argentino.

"Y este es el aliado de la derecha mexicana. La derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, o sea, no quiere al pueblo de México", insistió desde Palacio Nacional.

Las falsas amenazas del crimen contra Ecuador

Asimismo, la Jefa del Poder Ejecutivo señaló que Feinmann promovió previamente una versión sobre presuntas amenazas del crimen organizado al equipo de Ecuador para que no ganara el partido del Mundial 2026 frente a México y aseguró que esa publicación fue compartida por el empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X, antes Twitter.

"No es que lo haya dicho esta persona, sino que además se comparte en la cuenta de Salinas Pliego", expuso.

Comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La doctora agregó que, posteriormente, el propio equipo ecuatoriano desmintió esa versión, por lo que consideró que el objetivo era minimizar a la Selección Mexicana y su triunfo frente a Ecuador.

"Bueno, el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso", recordó en su intervención.

En la "mañanera", la también científica proyectó el video con las expresiones del periodista argentino y reiteró que el tema no sólo era el contenido de sus dichos, sino el respaldo que, denunció, recibe de personajes de la derecha mexicana.

"Lo interesante de esto no solamente es la indignante declaración de este personaje ante el pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades que lo levantan, los que se toman foto con él, los que comparten en X sus dichos, pues es la derecha mexicana y particularmente un personaje de la derecha mexicana", concluyó.