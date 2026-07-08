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Seguridad

Vialidades operan con tránsito fluido en la capital

Autoridades llaman a manejar con precaución por piso mojado y respetar límites de velocidad

Por Redacción

Julio 08, 2026 07:35 a.m.
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Vialidades operan con tránsito fluido en la capital
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      La mañana de este miércoles, las principales vialidades de San Luis Potosí se mantienen abiertas y con tránsito vehicular fluido, de acuerdo con el reporte actualizado de vialidad.

      Hasta el momento, no se registran cierres viales derivados de las lluvias, aunque las autoridades pidieron a automovilistas manejar con precaución por las condiciones de piso mojado.

      El llamado es a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas, especialmente en puentes, desniveles y zonas donde suele acumularse agua.

      La noche del martes, alrededor de las 20:00 horas, también se informó la reapertura de la circulación vehicular en el boulevard Jacobo Payán, luego de que permaneciera bajo supervisión por las condiciones climatológicas.

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      En el reporte previo se indicó que puntos como el Río Santiago, Puente Naranja, Puente Pemex, Desnivel Himalaya, Desnivel Plaza San Luis, Glorieta Real Inn y Glorieta González Bocanegra se encontraban transitables.

      Las autoridades reiteraron que, aunque no hay cierres activos, se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios por lluvia durante el día.

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