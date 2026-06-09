Por detener, dos objetivos prioritarios en Abastos: SSPC

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital aún tiene pendientes las detenciones de dos objetivos considerados prioritarios dentro de una investigación relacionada con la distribución de droga en la Central de Abastos, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que las autoridades han logrado ubicar e identificar a los integrantes de este grupo, del cual, ya han sido detenidas ocho personas. Sin embargo, reconoció que todavía faltan dos objetivos relevantes cuya localización continúa siendo trabajada por las corporaciones de seguridad.

Como parte de las acciones recientes, Villa Gutiérrez informó sobre el aseguramiento de 72 dosis de metanfetamina la semana pasada, las cuales, presuntamente serían distribuidas en la zona de Abastos. Asimismo, recordó que días antes se realizó el decomiso de un arma de fuego en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional.

El secretario señaló que la vigilancia en la Central de Abastos se mantiene de manera constante mediante la presencia de elementos de la Policía Municipal, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo al grupo identificado por las autoridades.

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Sobre la organización delictiva, indicó que se trata de un grupo de operación local y no de una estructura criminal de alcance nacional.

Aunque evitó revelar detalles específicos, señaló que las corporaciones conocen quién encabeza dicha célula y que el caso se trabaja de manera coordinada con las instancias de seguridad que participan en la Mesa de Paz para concretar las capturas pendientes.