Por detener, dos objetivos prioritarios en Abastos: SSPC
Suman ocho apresados de una organización delictiva de operación local, señaló Villa Gutiérrez
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital aún tiene pendientes las detenciones de dos objetivos considerados prioritarios dentro de una investigación relacionada con la distribución de droga en la Central de Abastos, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que las autoridades han logrado ubicar e identificar a los integrantes de este grupo, del cual, ya han sido detenidas ocho personas. Sin embargo, reconoció que todavía faltan dos objetivos relevantes cuya localización continúa siendo trabajada por las corporaciones de seguridad.
Como parte de las acciones recientes, Villa Gutiérrez informó sobre el aseguramiento de 72 dosis de metanfetamina la semana pasada, las cuales, presuntamente serían distribuidas en la zona de Abastos. Asimismo, recordó que días antes se realizó el decomiso de un arma de fuego en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional.
El secretario señaló que la vigilancia en la Central de Abastos se mantiene de manera constante mediante la presencia de elementos de la Policía Municipal, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo al grupo identificado por las autoridades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Enésimo decomiso de "cristal" en Centro de Abastos
El presunto distribuidor huyó dejando 72 dosis de la droga en la calle Legumbres y José de Gálvez
Sobre la organización delictiva, indicó que se trata de un grupo de operación local y no de una estructura criminal de alcance nacional.
Aunque evitó revelar detalles específicos, señaló que las corporaciones conocen quién encabeza dicha célula y que el caso se trabaja de manera coordinada con las instancias de seguridad que participan en la Mesa de Paz para concretar las capturas pendientes.
no te pierdas estas noticias
GCE repele ataque armado en Tamuín; abaten a uno
Huasteca Hoy
La SSPC informó que coordina acciones para reforzar la seguridad en la Huasteca
Por detener, dos objetivos prioritarios en Abastos: SSPC
Rolando Morales
Suman ocho apresados de una organización delictiva de operación local, señaló Villa Gutiérrez
FGR asegura 12 kg de metanfetamina en Matehuala
Redacción
El aseguramiento ocurrió en un vehículo con placas de Michoacán en el tramo Matehuala-Monterrey.