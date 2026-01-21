Adulto mayor frustra asalto en la Industrial Mexicana (video)
Dos individuos intentaron robar en un hotel, pero se retiraron al activarse la alarma
La madrugada de este miércoles se registró un intento de asalto en el Hotel Michigan, ubicado en la calle Arenal, en la Industrial Mexicana, cerca de Acceso Norte.
En el lugar, dos sujetos pretendieron introducirse hasta la recepción, sin embargo, el encargado, un adulto mayor, se resistió.
Tras activarse la alarma del lugar, los sujetos se retiraron, dejando daños en la ventanilla del establecimiento.
